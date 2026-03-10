Ярмарки высоких зарплат для женщин будут проходить каждый месяц в Липецке

В Кадровом центре «Работа России» состоялась ярмарка для женщин, приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие посетили 238 липчанок, половина из которых заполнили анкеты, а 62 получили приглашения на собеседования. Максимальный размер заработной платы, предложенной на ярмарке, 130 000 рублей.

Вакансии на ярмарке предлагали работодатели из ключевых отраслей региона: энергетики, станкостроения, оборонной промышленности, производства бытовой техники и напитков, финансов, ЖКХ, медицины, почтовой связи и государственного управления. Среди наиболее востребованных – компании «РВК-Липецк», «Ласар» и региональный Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Карьерные консультанты работали и с персональными запросами. Например, Мария Акимова, искала вакансию с возможностью неполного рабочего дня или удалённого формата, чтобы совмещать профессиональную деятельность с уходом за двухлетним сыном. На ярмарке ей удалось найти компанию, готовую предложить позицию специалиста по работе с клиентами удалённо.

«Формат хорош тем, что в одном месте можно встретиться с разными работодателями, сравнить условия, презентовать свои навыки в формате живого общения без рассылок резюме. В прошлом году у нас было 11 таких ярмарок. Многие соискательницы прямо там получили предложения о собеседовании для дальнейшего трудоустройства. Если кажется, что не хватает навыков – не проблема. В кадровом центре готовы предложить варианты переобучения», — подчеркнул Игорь Артамонов.