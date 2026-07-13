Ярослава и её баллы

В нынешнем году среди выпускников Добринского округа ярко выделилась медалистка Ярослава ПРИГОРОДОВА из Дубовской школы. Её результаты по обществознанию и истории впечатляют: 98 и 97 баллов. И это не просто цифры, ведь за ними стоят упорный труд, настоящий интерес к гуманитарным наукам. Девушка доказала: высокие баллы — результат не только таланта, но и последовательной работы над собой. История её подготовки может стать примером для будущих одиннадцатиклассников.

— Ярослава, твои баллы — серьёзное достижение. А какой момент подготовки ты сейчас вспоминаешь как самый сложный и что помогло его преодолеть?

— Помню, как в середине подготовки я впервые всерьёз испугалась: казалось, что обществознание — это бесконечный поток тем, где всё связано со всем, и удержать это в голове невозможно. Особенно тяжело давались правовые и экономические блоки: столько нюансов и исключений! Но я поняла: пытаться выучить всё подряд — тупиковый путь. Начала учиться видеть структуру: выделять главное в каждой теме, составлять схемы и таблицы, где чётко видны различия, например, между административной и уголовной ответственностью. А ещё я стала объяснять материал вслух, будто веду урок для кого-то. Это здорово помогло разложить всё по полочкам и снять тревожность.

— С такими результатами перед тобой открывается много путей. Есть ли сейчас 1-2 варианта, которые особенно близки?

— Еще в 10 классе я знала, что буду поступать в вуз с направлением — юриспруденция, поэтому история и обществознание — это предметы, которые легли в основу моей серьезной подготовки к экзаменам.

— История и обществознание часто заставляют задуматься о больших процессах: какая историческая эпоха тебе близка и почему?

— Мне особенно близка эпоха Петра Великого. Это время, когда Россия буквально перешагнула в новую эру: менялись не только государственные институты, но и сам уклад жизни, представления о службе, о месте страны в мире. Меня восхищает этот колоссальный рывок от традиционного общества к государству, которое стало играть ключевую роль в европейской политике. При подготовке к экзамену именно петровские реформы помогали мне выстраивать логику. Я училась видеть, как одно изменение тянет за собой другие: армия влияет на экономику, экономика требует новых кадров, кадры — новой системы образования. Эта эпоха научила меня видеть историю как систему, где всё взаимосвязано, и это очень помогло на экзамене.

— Если б ты могла дать всего один совет будущим 10-классникам, кто начинает готовиться к ЕГЭ, то что бы это было?

— Будущим десятиклассникам могу дать совет: если хотите сдать ЕГЭ уверенно, стройте подготовку, как проект. Во-первых, составьте план: выпишите все темы по каждому предмету и распределите их по месяцам. В 10-м классе спокойно проходите базу, в 11-м — закрепляйте и тренируйтесь на вариантах. Во-вторых, заведите таблицу для отслеживания прогресса: тема — дата изучения — дата первого повторения — результат пробника. Так вы будете видеть, где пробелы. В-третьих, не гонитесь за количеством решённых заданий: лучше сделать 5 задач, но глубоко разобрать каждую, чем 50 «на скорость». И, конечно же, не забывайте про сон и отдых.

— Помимо экзаменов, за эти 11 лет в школе произошло много интересного. Какой разговор (опыт, урок) возьмёшь с собой дальше?

— Из школьных лет я забираю с собой простую, но важную мысль: любопытство сильнее страха. Страх ошибиться, не успеть, не потянуть — он есть у всех. Но, если за ним не забывать про интерес к тому, что делаешь, всё обязательно получится. Пусть не сразу, пусть через ошибки, но получится. Этому умению — не терять любопытство — я благодарна школе и себе. И точно сохраню его дальше.

— Какое напутствие дашь своим ровесникам, выпускникам-2026?

— Моё напутствие выпускникам 2026-го года: не стремитесь быть «идеальными», а старайтесь оставаться самими собой. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь пробовать, не бойтесь менять планы. Любите своих родных и близких. И помните: наша история только начинается — и она точно будет особенной!

Вопросы задавала

Марина ПЧЕЛЬНИКОВА.

Фото из архива Ярославы Пригородовой.