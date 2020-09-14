Явка избирателей в Липецкой области составила почти 40%

Выборы в представительные органы 282 муниципальных образований состоялись накануне в Липецкой области. Как сообщил сегодня на пресс-конференции председатель избирательной комиссии Липецкой области Юрий Алтухов, в списки избирателей были включены почти 820 тысяч жителей региона, из них 407 тысяч в Липецке. Явка избирателей по региону составила 39,87% (326393 человек). Явка в Липецке – 20,16% (82100), в районах – 59,38% (244293).

По данным протоколов участковых избирательных комиссий, на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области на мандаты претендуют: Единая Россия – 2287, КПРФ – 35, ЛДПР – 4, Справедливая Россия – 7, самовыдвижение – 124. На выборах депутатов Липецкого городского Совета депутатов на основании данных протоколов участковых избирательных комиссий на мандаты претендуют 34 представителя «Единой России» и один представитель Справедливой России.

По одномандатному избирательному округу №35 территориальная избирательная комиссия Правобережного округа Липецка своим постановлением отменила итоги голосования на избирательном участке №23-32 в связи с жалобами на нарушения при проведении голосования, которые не позволяют с достоверностью определить результаты волеизъявления избирателей. Это и организованный подвоз избирателей и сообщения о подкупе избирателей, по которым правоохранительные органы уже проводят соответствующие проверки. С учетом этого, ТИК Правобережного округа Липецка в ближайшее время определит результаты голосования по избирательному округу №35.

На выборах в Липецкий горсовет использовали 162 КОИБ. Таким образом, комплексы задействовали почти на 75% избирательных участков из 215, которые открылись для голосования. Часть комплексов – 51 устройство старой модификации – перебросили в областной центр из Ельца. Остальные 111 – КОИБ нового поколения. КОИБ использовались только 13 сентября. Техника отработала без сбоев. В Липецке 200 участков были оснащены камерами видеофиксации.

В Липецкой области организация голосования, с учетом всех его форм, контролировалась наблюдателями от кандидатов, политических партий, региональной общественной палаты. Впервые порядком, утвержденным ЦИК России, был предусмотрен резерв наблюдателей. В Единый день голосования, 13 сентября, на избирательных участках присутствовали 3042 наблюдателя. Также в работе комиссий принимали участие 277 членов избиркомов с правом совещательного голоса. Информационное сопровождение муниципальных выборов обеспечивали журналисты. Было аккредитовано 86 представителей СМИ от 22 редакций, уточнили в облизбиркоме.

«Представители партий предлагают разные программы, направленные на повышение качества жизни населения, но только при поддержке людей, работая все вместе, можно достичь тех целей, которые мы перед собой ставим», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.