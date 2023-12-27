Студенты Липецкого металлургического колледжа украсили новогоднюю ёлку тематическими игрушками в стиле федерального проекта «Профессионалитет». Каждое из украшений символизирует определенную специальность, и теперь креативная новогодняя ёлка вдохновляет всех развивать свои профессиональные таланты.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, федеральный проект «Профессионалитет» заработал в колледже в прошлом году. За счет федеральной субсидии был создан образовательно-производственный кластер в отрасли металлургии Липецкой области.

«Проект, несомненно, открывает хорошие перспективы. Такой подход полностью созвучен с нашей стратегией развития среднего специального образования. Колледжи и техникумы должны готовить востребованных специалистов, которые затем без труда устроятся на хорошо оплачиваемую работу, а приоритетные отрасли, в свою очередь, получат грамотных профессионалов. Безусловно, это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.