Ель, установленная на набережной реки Усмань, участвует во Всероссийском конкурсе «Ёлки России». Проголосовать за новогоднее дерево можно в группе Вконтакте по ссылке до 11 января.

Во Всероссийском конкурсе участвуют только те ёлки, которые украшают территории, преображенные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Есть требования и к ёлочным украшениям: они должны быть сделаны местными мастерами и ремесленниками.

Набережная реки Усмань победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях РФ, который проводится ежегодно в рамках федерального проекта, и была благоустроена в 2024 году. Здесь появились пирс, беседки, гамаки, детские качели и другие зоны отдыха. «Благодаря федеральной поддержке наши города и сёла становятся лучше для жителей: общественные пространства преображаются с учётом их пожеланий и мнений. В 2024 году этот конкурс выиграли Елец, Чаплыгин и Лебедянь, которые должны начать реализовывать свои проекты благоустройства в 2025 году», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Усманская ёлка украшена шарами с изображениями местных достопримечательностей и памятных для Усмани дат, а также тряпичными куклами ручной работы, которые делали мастерицы каждого из районных поселений. Например, из села Стрелецкие Хутора привезли куклу-метлушку, в основе которой — лыковый веник. В старину такую куклу держали на кухне, она считалась хранительницей домашнего уюта. Сувернирные метлушки, сделанные своими руками, можно найти на кухнях хозяек из Хуторов и сейчас.