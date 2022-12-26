25 декабря народному художнику России Виктору Сорокину исполнилось 110 лет со дня рождения. Накануне юбилея в Липецке к памятнику Виктора Сорокина возложили цветы. В торжественной церемонии приняли участие сын живописца Александр Сорокин и другие художники региона. В филиале Липецкого областного краеведческого музея Художественном музее имени В.С. Сорокина – Доме Мастера открылась персональная выставка Мастера «Грани творчества» в рамках проекта «ПРО/СТО ДЕСЯТЬ». На двух этажах музея представлено более 40 живописных и графических работ художника, созданных с 1948 по 2001 год. Некоторые из них выставляются впервые.

Виктор Сорокин родился в 1912 году в Москве, окончил Московский институт изобразительных искусств имени В.И. Сурикова. В 1948 году переехал в Елец, где получил место преподавателя в городском художественном училище. Старинный город дал художнику мощный импульс для творчества. Здесь начало раскрываться его дарование и мастерство. В 1957-м новой вехой в жизни Виктора Сорокина стал Липецк. Здесь он начал писать акварелью, а в 1963 году прошла его персональная выставка «25 лет творческого пути». В 1973 году открылась вторая персональная выставка в Ельце, а вскоре Виктору Семеновичу присвоили почетное звание «Заслуженный художник РСФСР». В 1986-м художника наградили орденом Дружбы народов. В 1991-м ему присвоили звание «Народный художник России». В 1992-м администрация Липецкой области открыла Музей-мастерскую художника. Она разместилась в здании, известном в Липецке как дом аптекаря Вяжлинского на улице Ленина. В 1994 году Виктор Сорокин стал почетным гражданином Липецка. В 1997 году живописца наградили золотой медалью Российской Академии художеств. Среди других наград – орден «Знак почета» и орден Трудового Красного Знамени.

Земная жизнь художника оборвалась в 2001 году. В честь дня рождения Мастера в Липецкой области с 2004 году 25 декабря отмечается День художника. Его мастерская стала Художественным музеем имени В.С. Сорокина. Бульвар по соседству стал носить имя Мастера. В 2019 году на бульваре Сорокина установили памятник Мастеру. Скульптурную композицию выполнил народный художник Александр Вагнер.

«Виктор Сорокин стал для региона и всей страны легендой. Липчане гордятся, что его жизненный и творческий путь был тесно связан с липецким краем. Недаром в течение всего 2022 года было проведено так много мероприятий – выставок, проектов, конкурсов и прочих, приуроченных к юбилею Виктора Сорокина», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.