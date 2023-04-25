Юбилейная медаль «70 лет Липецкой области» появится в регионе. Награду утвердили сегодня на сессии регионального парламента. На лицевой стороне будет изображение карты региона с обозначением границ районов. На обратной стороне – выпуклая рельефная надпись: «1954-2024» и изображение оливковой ветви.

Медаль «70 лет Липецкой области» будут вручать тем, кто принимал активное участие в социальной и общественной деятельности региона, а также внёс вклад в развитие экономики и рост авторитета Липецкой области.

Напомним, что своё 70-летие регион отметит в 2024 году. «За 70 лет Липецкая область прошла славный путь, полный побед и достижений. Юбилейная медаль станет знаком благодарности людям, которые искренне любят регион и вложили силы и душу в его процветание», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.