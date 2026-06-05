Юбилейная – с новым покрытием

Половина улицы Юбилейной в Нижней Матрёнке, по словам главы этого теротдела Сергея Николаевича Бирюкова, была заасфальтирована ещё в советское время, а вот другая её часть вызывала немало нареканий от местных жителей: её когда-то отсыпали щебнем, но он давно смешался с грязью.

Проблематично было идти по ней и ехать. Нижнематрёнцы с этой стороны Юбилейной просили асфальт продлить. И вот недавно последние 650 метров полотна тоже заасфальтировали.

— Дорога практически находится в центре, — рассказывает С.Н. Бирюков, — мы понимали, что асфальт требуется: там проживает много жителей, ездят автомобилисты, в непогоду эта часть Юбилейной становилась неприятным препятствием для идущих и едущих. Сейчас всё позади. Жители, когда видели ход работ, выходили из домов и говорили спасибо за новое полотно. Их комфорт и безопасность — главное на дороге.

Теперь на всём протяжении улицы нет опасных участков с неровным покрытием, что особенно актуальным становилось в тёмное время суток, когда ямы на щебёнке были ловушкой для пешеходов и машин. Новая поверхность позволит и идти без опаски, и ехать со стабильным скоростным режимом.