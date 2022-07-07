Открытие пятого юбилейного регионального форума «Вектор развития», который является частью образовательной адаптационной программы для госслужащих и ежегодно проводится в Липецкой области, состоялось сегодня в правительстве региона. На этот раз в нем участвуют около 60 наиболее перспективных и талантливых молодых госслужащих в возрасте до 35 лет.

Губернатор Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал, что привлечение молодых кадров на государственную службу является одной из важнейших задач. «Нам нужны люди с вектором развития, направленным вверх. Такие управленцы должны решать задачи в условиях непредсказуемости и ограниченности ресурсов. Сильные лидеры – это залог победы», – считает Игорь Артамонов.

Форум продлится до 14 июля, проводит его управление государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Под руководством бизнес-тренеров участники образовательного интенсива будут совершенствовать деловые и коммуникативные навыки. Эксперты форума расскажут, как создавать и поддерживать эмоционально комфортные рабочие отношения, влиять на атмосферу в команде. Наставники поделятся знаниями и опытом, раскроют секреты лидерства, проинформируют об эффективных инструментах и стратегиях управления.

Традиционно форум нацелен на ознакомление молодых госслужащих с корпоративной культурой, их успешное включение в служебную деятельность в составе коллектива, развитие мотивации для эффективного исполнения государственных задач. За счет проведения в короткие сроки насыщенной программы личностного развития – тренингов, мастер-классов, лекций, дискуссионных клубов и деловых игр – удается максимально быстро и качественно обучить участников форума, развить профессиональные знания, умения и навыки, которые помогут им в дальнейшей работе.

Особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодых госслужащих, повышению уровня знаний истории и культуры Липецкой области. Участники встретятся с Героем России, посетят музей авиацентра. Также в рамках форума запланированы спортивные соревнования, добавили в управлении государственной службы и кадровой работы регионального правительства.