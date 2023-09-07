Жители Добринского района недавно масштабно отпраздновали 95-летний день рождения своего любимого и благодатного края. В августе заслуженные поздравления принимали и две ровесницы муниципалитета: Нина Владимировна Гудакова со станции Плавица и Наталия Ильинична Дурова из села Чамлык-Никольское.

Н.В. Гудакова сейчас проживает вместе со своим старшим сыном Валерием и снохой Татьяной. Родилась юбилярша в селе Поляна Терновского района Воронежской области. Помимо Нины Владимировны в семье был еще брат и 3 сестры. На детство и юность собеседницы, как и всех представителей ее поколения, выпало немало трудностей.

После окончания 6 класса Нина завербовалась на работу в Павловский Посад, где трудилась на заводе, изготовлявшем пожарные рукава для фронта. Она там отработала с 1944 по 1952 годы.

В 52-ом встретила своего будущего (ныне покойного) супруга Владимира Дмитриевича, и в тот же год вышла за него замуж. Вскоре пошли дети: Валерий, Александр и Татьяна, воспитанием которых она занималась до 1969 года, после чего устроилась работать уборщицей на Жердевский сахарный завод. На заслуженный отдых вышла в 1985 году.

Сейчас все заботы по уходу за пожилой мамой полностью взял на себя старший сын Валерий со своей женой Татьяной. Интересуется здоровьем мамы и Александр, который также живет в Плавице. На связи из Греции и дочь Татьяна. У Н.В. Гудаковой сейчас 5 внуков и 3 правнуков. Все с удовольствием приезжают к своей бабушке.

Не забыли о юбилее и представители районной власти. 22 августа к женщине в гости с подарками приехали директор филиала №4 «ЦСЗН Липецкой области» Вадим Батышкин и глава Богородицкого сельского поселения Александр Овчинников.

Они передали тёплые слова и подарки от губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и главы Добринского района Александра Пасынкова, а также красивый букет цветов.

Свою знаковую дату отмечала и жительница села Чамлык-Никольское Наталия Ильинична Дурова. Она родилась неподалеку от нашего района: в с. Кужное Мордовского района Тамбовской области. Но потом всю свою сознательную жизнь посвятила Добринскому краю, который считает своей малой родиной.

В Кужном собеседница получила образование в 7 классов, которые закончила с отличием. За успехи в учебе, по воспоминаниям женщины, ей вручили грамоту с «золотыми буквами». О получении дальнейшей профессии Наталия Ильинична не задумывалась — пошла работать в совхоз Степной Мордовского района свекловичницей. В 1964 году вышла замуж за Николая Филипповича, который работал шофером в колхозе имени Нестерова Добринского района, и переехала жить к мужу в село Чамлык-Никольское. У супругов родились дети: Нина, Татьяна, Михаил, Сергей, Алексей.

Всю свою трудовую жизнь женщина посвятила работе в поле. Ее труд оценивался руководством сельхозпредприятия. А в 1988 году Н.И. Дурова вышла на заслуженный отдых.

В силу возраста и состояния здоровья Наталия Ильинична сейчас временно проживает у своей дочери Нины в Липецке, но заместитель главы администрации Добринского района Олег Малыхин и директор филиала №4 «ЦСЗН Липецкой области» Вадим Батышкин поздравили юбиляршу прямо в центре Добринки, куда свою маму привез младший сын Алексей. Представители руководства Добринского района вручили Н.И. Дуровой подарки, пожелав женщине крепкого здоровья и взять курс на 100-летний юбилей.