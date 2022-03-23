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В целях обеспечения бесперебойного и безопасного движения поездов Юго-Восточная железная дорога реализует комплекс мероприятий по подготовке путевого хозяйства и объектов водоснабжения к пропуску паводковых и ливневых вод.

Составлен перечень потенциальных участков подтопления железной дороги, выполнен осмотр пути, созданы аварийные бригады. Состоялись учения по развертыванию противоразмывных поездов, локомотивные бригады проходят инструктажи по ведению поездов в местах возможного размыва, обвалов и деформаций земляного полотна.

Железнодорожники проводят постоянный мониторинг уровня воды в реках вблизи магистрали и под железнодорожными мостами. Осмотрены плотины на водоемах, расположенных выше уровня железной дороги.

На станциях Лиски, Россошь, Поворино (Воронежская область), Белгород, Тамбов, Елец, Грязи-Воронежские (Липецкая область), Ртищево, Балашов (Саратовская область) сформированы противоразмывные поезда, предназначенные для оперативной ликвидации последствий подтопления. В состав такого поезда входят вагоны со щебнем, песком, шпалами, досками, а также комплектами аварийно-восстановительных инструментов.