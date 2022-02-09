Юго-Восточная железная дорога стала победителем сетевого соревнования коллективов железных дорог, филиалов и структурных подразделений ОАО «Российские железные дороги» по итогам работы в 2021 году.

С января по декабрь минувшего года погрузка на ЮВЖД составила 90 млн тонн. Грузооборот за 12 месяцев достиг 92 млрд 2 млн тарифных тонно-км. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло по сравнению с 2020 годом на 12%.

Перевезено пассажиров: в дальнем сообщении – 3 млн 400 тыс. человек, в пригородном сообщении – 7 млн человек. С вокзалов и станций ЮВЖД в 2021 году отправлено более 10 млн 400 тыс. пассажиров.

В 2021 году в региональные и местные бюджеты 4 основных регионов обслуживания (Воронежская, Белгородская, Липецкая и Тамбовская области) магистраль перечислила более 3 млрд 800 млн рублей.

Напомним, что Юго-Восточная железная дорога занимала первое место в сетевом соревновании по итогам работы в 2019 году, 2 место по итогам работы в 4 квартале 2020 года и 2 место – в 3 квартале прошлого года.