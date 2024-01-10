Юные инспекторы движения в Липецкой области напоминают ученикам младших классов о правилах безопасности у железнодорожных переездов. Ребята из юидовского отряда «Автостоп», действующего на базе Центра развития творчества детей и юношества города Грязи, выступают с театрализованными постановками и инструктируют младших школьников.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы и акции способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по региону, в грязинской школе №1 встречу с учениками младших классов юидовцы посвятили основным транспортным рискам. Особое внимание во время беседы члены агитбригады уделили правилам безопасности у железнодорожных переездов. Город Грязи – большая узловая железнодорожная станция, а железная дорога – зона повышенной опасности, отмечали юные инспекторы. Также юидовцы показали школьникам обучающие видеоролики о главных правилах пешеходов в этих местах. Кроме этого, юидовцы говорили и о важности использования на дорогах в темное время суток и ранние утренние часы световозвращающих элементов. В завершение визита они подарили школьникам световозвращатели. Участники юидовской агитбригады намерены и в дальнейшем проводить профилактические беседы с учащимися школ.