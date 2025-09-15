Юлия Котлярова приняла участие в совещании у Министра просвещения РФ Сергея Кравцова

Вице-губернатор Липецкой области Юлия Котлярова приняла участие в рабочем совещании под председательством Министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Кравцова, посвященном развитию системы среднего профессионального образования в регионах.

На совещании был представлен успешный опыт Липецкой области по реализации пилотного проекта, направленного на обеспечение доступности и повышение качества среднего профессионального образования. Как отметила Юлия Котлярова, для региона этот проект стал возможностью доказать, что доступное и качественное СПО – это реальный приоритет, а не просто слова.

«Среднее профессиональное образование – это фундамент экономики региона. Именно выпускники колледжей и техникумов обеспечивают кадрами ключевые отрасли: строительство, транспорт, IT, сельское хозяйство. Наш эксперимент позволил значительно увеличить контрольные цифры приёма и, что самое главное, дал тысячам школьников осознанный выбор между 10-м классом и профессией. Уже сегодня 63,2% выпускников, получивших аттестат, поступили в систему СПО, что красноречиво говорит о результатах нашей работы», – подчеркнула Юлия Котлярова.

Пилотный проект в Липецкой области позволил увеличить количество бюджетных мест в учреждениях СПО на 1265. Особое внимание в регионе уделяется развитию профориентации, расширению перечня востребованных специальностей и укреплению связей между образовательными учреждениями и работодателями.

Юлия Котлярова выразила благодарность Министерству просвещения Российской Федерации за поддержку инициатив региона и выразила уверенность, что совместная работа позволит создать эффективную модель, которая может стать ориентиром для других субъектов РФ.