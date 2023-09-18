Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сегодня представил своего нового заместителя. Им станет Юлия Котлярова. Руководитель области подчеркнул, что должность вводится для усиления контроля исполнения поручений Президента РФ и реализации национальных и региональных проектов.

«Надеюсь, во взаимодействии с контрольно-счётной палатой и областным парламентом мы сможем в целом улучшить результат, которого ждут жители области», – прокомментировал губернатор.

Юлия Вадимовна Котлярова родилась в 1983 году. Окончила Липецкий государственный педагогический университет. Трудовую деятельность начала в сфере культуры, где в том числе занимала ряд руководящих должностей. Имеет опыт работы в молодёжной политике, в частности, в 2011 году была председателем Липецкой общественной организации Российский Союз молодёжи. С 2012 года занимала пост директора Дворца культуры «Сокол» в Липецке. С 2018 года работает в региональном правительстве. До настоящего назначения занимала пост начальника управления контроля и протокола губернатора Липецкой области. Замужем, две дочери.