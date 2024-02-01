Встречу с педагогами, которые стали лауреатами фестиваля педагогического мастерства «Лестница», провела заместитель губернатора Липецкой области Юлия Котлярова. Конкурс прошел в регионе во второй раз и объединил более 80 учителей-предметников.

Собравшиеся в неформальной обстановке педагоги поделились впечатлениями от участия в различных конкурсах профессионального мастерства, идеями и планами на будущее. Юлия Котлярова обсудила с учителями особенности системы образования и воспитательную работу, подчеркнула важность их роли в формировании личностных качеств подрастающего поколения. «Конкурсы педагогического мастерства – это площадка, где учителя могут поделиться своим опытом, учиться друг у друга и даже совместно генерировать новые идеи. В соревнованиях они становятся источником вдохновения для других педагогов и своих учеников. Будем поддерживать наши таланты и стимулировать их творческую активность», – отметила Юлия Котлярова.

Каждый третий педагог Липецкой области активно участвует в конкурсном движении, что свидетельствует о стремлении к профессиональному росту и саморазвитию. По словам экспертов, опыт проведения конкурсов педагогического мастерства можно транслировать и в другие регионы. Это позволит учителям обмениваться опытом и вместе работать над развитием образования. Во время встречи педагоги также рассказали о своих жизненных приоритетах и мотивации, которые являются источником энергии и вдохновения в работе и жизни. Учителя задавали интересующие вопросы и высказывали предложения по улучшению качества образования, делились практическими советами, которые помогают им достигать значимых результатов.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.