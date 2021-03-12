Воспитанница ДХШ № 1 им. В.С. Сорокина приглашена на 4-ю смену «Мы – дети Галактики» в МДЦ «АРТЕК», сообщает управление культуры и туризма Липецкой области.

В августе 2019 года ученица ДХШ № 1 им. В.С. Сорокина Лидия Бородина стала победителем финального этапа IV Всероссийского детского фестиваля «Наследники традиций» в городе Вологда. Согласно Положению Фестиваля, победителям выделяются путевки в Международный детский центр «АРТЕК».

Лида приглашена на 4-ю смену «Мы – дети Галактики», которая будет проходить с 20 марта по 09 апреля 2021 года.

Девочка обучается в художественной школе с 2017 года по дополнительной предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства «Живопись».

Уже с первого класса проявила себя очень творческим, ответственным и любознательным человеком. Лида – отличница в художественной школе, активная участница школьных творческих пленэрных поездок в г. Санкт-Петербург, Соловецкие острова, Олений парк и т.д. Очень трудолюбива, из всех поездок привозит огромное количество этюдов и зарисовок.

Помимо основных занятий в школе, она занимается в творческой мастерской «Романовская игрушка», где раскрылся её талант керамиста, об этом говорят многочисленные награды конкурсов традиционного народного искусства:

Диплом за II место – Всероссийский фольклорный конкурс «Живая традиция» – июнь 2019 г., г. Магнитогорск;

Диплом I степени регионального этапа Всероссийского фольклорного конкурса «Живая традиция»-2020;

Диплом за 2 место – Десятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды», номинация «Народные художественные промыслы», Липецк-2020;

Диплом Лауреата обладателя Золотой медали – десятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды», номинация «Народные художественные промыслы», Липецк-2020.

Диплом Лауреата обладателя Золотой медали – десятые молодежные Дельфийские игры Липецкой области «Старт надежды», номинация «Народные художественные промыслы», Липецк-2020. С Лидией легко и интересно работать всем преподавателям школы, потому что она прислушивается к замечаниям, с удовольствием откликается на любые творческие задачи и выполняет их грамотно и с самоотдачей, – говорят в школе. – В группе Лидия – творческий лидер и настоящий друг. Одноклассники ценят её за дружелюбие, отзывчивость и скромность.

За свои заслуги Лидия Бородина удостоилась областной стипендии на 2021 год. Мама Лиды – Елена Викторовна, всегда поддерживает связь с классным руководителем и активно участвует во внеклассных мероприятиях группы.