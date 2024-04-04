Воспитанница студии народного искусства государственного театра танца «Казаки России» Ирина Курьянова готовится принять участие в ежегодном Всероссийском конкурсе артистов балета и хореографов в Йошкар-Оле с 7 по 11 апреля. Она выступит в номинации «Характерный и народно-сценический танец». Отборочный тур прошли 95 конкурсантов.

В жюри входят авторитетные хореографы, ведущие солисты балета, педагоги, руководители театров, видные деятели хореографического искусства страны. Художественный руководитель – Президент Международного Союза деятелей хореографии, балетмейстер Большого театра России профессор Юрий Григорович. Конкурс учрежден Правительством РФ и Министерством культуры РФ. Он продолжает традицию Всесоюзных конкурсов артистов балета и балетмейстеров, которые открыли миру целую плеяду выдающихся имен, в числе которых Надежда Павлова, Генрих Майоров, Владимир Васильев.

«Участие в конкурсах такого уровня – это признание высокого мастерства и профессионализма. Радует, что «Казаки России» воспитывают достойную смену. Будем болеть за липчанку и желаем ей удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.