Школьники из агрокласса лицея районного центра Долгоруково вместе с педагогами посетили учебные площадки сетевого партнера Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, на кафедре почвоведения юные аграрии провели анализы образцов почв. Мастер-класс для ребят провел профессор, доктор сельскохозяйственных наук Константин Стекольников. Также ребята узнали о возможностях поступления в вуз после 9 класса, о предлагаемых специальностях, общих условиях поступления и обучения.

В лицее райцентра Долгоруково реализуется проект «Профессиональный класс», одной из смен которого является аграрное направление. В будущем в лицее планируются занятия преподавателей вуза, а также закладка опытных площадок в питомнике школьного дендрологического парка. «Ранняя профориентация и правильный выбор определяют будущее детей», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.