Региональный чемпионат «Профессионалы» на этой неделе в Липецкой области проводится на нескольких площадках. В Центре цифрового образования детей «IT-куб» проходят испытания в компетенции «Мобильная робототехника» среди юниоров. Здесь соревнуются пять команд робототехников, представляющих Центр дополнительного образования Липецкой области и городские школы. В команде по два участника – сборщик и программист. Задача ребят выпустить на поле робота-помощника в производственном цехе индустриального партнёра чемпионата. Машина должна уметь сканировать QR-код с заданиями и доставлять наборы инструментов и заготовок, а также вывозить накопившиеся отходы. Среди главных критериев – мобильность робота, его функциональные возможности, автономное и ручное управление.

Также в эти дни учащиеся Центра «IT-куб» соревнуются на площадках Липецкого металлургического колледжа и колледжа индустрии сервиса. С 10 по 13 апреля участники компетенции «Инженерный дизайн САПР» выполняют модули, связанные с 3D-моделированием деталей и созданием чертежей для машиностроительной индустрии. А юниоры компетенции «Интернет-маркетинг» разрабатывают стратегию продвижения местного предприятия пищевой промышленности. Начинающие маркетологи выступают в роли сотрудников PR-агентства, которое выиграло тендер на разработку и реализацию рекламной кампании, и теперь продумывают варианты увеличения узнаваемости продукции. «Участие в чемпионате – хорошая возможность проверить свои знания и умения на практике и понять, насколько выбранное направление интересно в качестве будущей профессии», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщает управление образования и науки Липецкой области, на этой неделе также проходят соревнования среди юниоров по компетенциям: облицовка плиткой, столярное дело, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, WEB-технологии, токарные работы на станках с ЧПУ, управление локомотивом, предпринимательство, парикмахерское искусство, технология моды и многие другие.