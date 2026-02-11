Юные айтишники Липецкой области сразились в финале IV регионального хакатона «Digital Code»

Финал IV регионального хакатона «Digital Code» в детском технопарке «Кванториум» объединил 18 команд школьников Липецкой области в трех возрастных категориях: младшая (1-4 класс), средняя (5-7 класс) и старшая (8-11 класс). Дети предлагали проектные решения по нескольким направлениям: авторско-тематические веб-сайты, демонстрирующие культурное многообразие страны, компьютерные игры по профориентации, мобильные приложения или чат-боты, которые помогают учащимся начальной школы запоминать и выполнять учебные задания, получать подсказки и напоминания.

Команда семиклассников создала чат-бот для школьников, помогающий планировать распорядок дня и выделять самые важные события для напоминания. Восьмиклассники разработали образовательную игру «Собери компьютерную сеть», которая объясняет ребятам как собрать сервер и подключить к нему компьютеры. Команда старшеклассников Липецка создала сайт, посвящённый Году единства народов России.

«Школьные соревнования стимулируют ребят стать лучше, умнее, сделать больше других, получить признание. Замечательно, что для липецких учеников проводятся состязания в сфере ИТ. Возможно, участие в них подтолкнет их к решению связать свою будущую карьеру с этой востребованной в современном мире специальностью», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Региональный хакатон «Digital Code» проводится по инициативе Института развития образования Липецкой области при поддержке министерства цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области и министерства образования Липецкой области.