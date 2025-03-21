Юные айтишники три дня будут соревноваться в Липецке

Юные мастера компьютерной графики, 3D-моделирования, Web-дизайна и VR соберутся сегодня в Школе креативных индустрий Липецка на финальный этап межрегионального хакатона по профессиональным компетенциям в сфере IT и креативных индустрий «Glitch 2.0». С 22 января по 12 февраля проходил отборочный тур. Ребята выполняли задания заочно. Теперь для победителей с 21 по 23 марта пройдут состязания в очном и заочном формате. В финале соревнуются ребята от 13 до 17 лет из более 40 регионов России.

В зависимости от номинации мальчишки и девчонки проявят свои умения в разработке визуальной айдентики, 3D-визуализации стенда для музея, оформлении сайта и создании приложения для виртуальной реальности. Работы пройдут оценку профессионалов. Лучшие проекты передадут представителям компаний-партнеров для дальнейшего применения. В рамках хакатона ребята также примут участие в серии мастер-классов. Поэтому выполнять задания они будут, опираясь на уже имеющиеся и вновь приобретенные знания.

Хакатон «GLITCH» как идея появился в 2023 году, а в 2024-м был успешно реализован. Автор проекта, преподаватель липецкой Школы креативных индустрий Анастасия Крутских прошлым летом представила его на Всероссийском молодёжном форуме «Область будущего» и получила на его реализацию 350 тысяч рублей от Росмолодёжь.Гранты.

«Проекты Школы креативных индустрий – современные, актуальные, интересные и, самое главное, они позволяют школьникам решать задачи, которые реально будут использоваться структурами и предприятиями», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.