Соревнования Всероссийского первенства по автомногоборью, на которые собрались 144 участника из 36 регионов России, состоялись в Саратове. Липецкую область представляла команда юных автомобилистов Хлевенского района – победителей регионального этапа этого состязания.

Лицеисты из села Хлевное Никита Кудаев, Никита Вобликов, Иван Пополитов и Андрей Донских – участники пяти конкурсных этапов первенства. Возглавлял липецкую команду педагог лицея Алексей Пополитов. Ребята демонстрировали мастерство в управлении автомобилем и знании Правил дорожного движения, участвовали в состязаниях по основам оказания первой помощи, а также скоростной командной замене колеса. Но самое удачное выступление команды – это визитная карточка коллектива, сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области.

В театрализованной форме юные хлевенцы представили свое учебное заведение и родной край. Чтобы это получилось запоминающимся, ребята организовали викторину о регионе, его достопримечательностях и промышленности. В итоге впервые представители Липецкой области заняли призовое третье место в одной из номинаций всероссийского первенства. Организаторами соревнований выступили Госавтоинспекция и Министерство просвещения России, а партнером стало Всероссийское движение ЮИД.

Хлевенцы всегда активно участвуют в областных конкурсах, посвященных дорожной безопасности и транспортной культуре. Предотвращение аварийности, сведение к минимуму тяжести последствий ДТП – в числе приоритетных задач, которые решаются в регионе по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. «Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркнул губернатор.