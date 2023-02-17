Областные детско-юношеские любительские соревнования по биатлону «Казачья удаль» собрали в Данкове 15 команд из Данковского, Лебедянского и Липецкого районов. Участниками стали обучающиеся казачьих и общеобразовательных классов, а также воспитанники отделений казачьего военно-патриотического клуба «Донцы». Соревнования были приурочены ко Дню защитника Отечества и прошли в поддержку земляков, выполняющих свой долг в зоне СВО. Организовали и провели их активисты регионального отделения «Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья» при поддержке муниципальной администрации.

Солнечная погода способствовала хорошему настроению и спортивному настрою. А на трассе случались и падения, и потерянные лыжные палки, и промахи на огневых рубежах, и штрафные и круги. Эмоции соответствовали соревнованиям профессионального уровня. В результате первое место в категории «4-6 классы» заняла команда из села Березовка Данковского района, а среди 7-9 классов – сборная из данковского села Спешнево-Ивановское. Победили сильнейшие, но удовольствие получили все участники.

После эстафеты ребята и их руководители подкрепили силы горячим чаем и пирожками, а потом спортсмены продолжили кататься по снежному полю в стороне от соревновательной лыжни. «Соревнования на свежем воздухе – это всегда эмоции, настроение, воодушевление. Тем более, что речь идет о биатлоне – одном из самых любимых и популярных видов спорта у россиян. Такие акции способны мотивировать чаще заниматься спортом и физкультурой», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.