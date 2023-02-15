Сенатор от Липецкой области Оксана Хлякина провела экскурсию по Совету Федерации для своих земляков – юношей и девушек, достигших значительных успехов в спорте и военно-прикладных дисциплинах. Ребята познакомились с историей создания и современным форматом работы Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации. «Познакомиться с работой Совета Федерации – очень интересный опыт и хорошее напутствие для ребят во взрослую жизнь», – отметила сенатор.

В числе гостей сенатора оказалось десять липчан. Это Арина Гридчина, которая является обладателем бронзовой медали Всероссийских соревнований по боксу «Олимпийские надежды», проходивших в подмосковном Королёве, и участником основного состава сборной России. Диана Сикстус, которая кроме золотой медали и места «первого номера» в сборной команде страны по боксу удостоена специального приза «За лучшую технику». Виктория Бычкова и Маргарита Рвачева – члены сборной России и чемпионки страны по универсальному бою 2022 года. Вадим Крутяков – бронзовый призер первенства мира по универсальному бою 2022 года. Валерия Повираева и Кирилл Машуков – курсанты центра допризывной подготовки «Альфа» и победители смотра-конкурса лучших военно-патриотических клубов Липецкой области. Воспитанники военно-спортивного клуба «Альфа» Владислав Беликов, Анна Окунцова и Сергей Хохлеев, среди которых победители и призеры областных и всероссийских турниров по восточному боевому единоборству и военно-прикладным дисциплинам. Ребят сопровождал один из руководителей «Альфы» – Александр Чернов.