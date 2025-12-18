Юные добринцы участвуют в олимпиаде по робототехнике

Впервые олимпиада по робототехнике проходит как одно из направлений информатики. Ребята из второй школы п. Добринка под руководством учителя Гаршина В.В. – первооткрыватели робототехники. Об этом сообщает паблик отдела образования Добринского округа.

Олимпиада проходит в два дня. В первый день юные информатики выполняют задания практического тура на платформе Сириус. Во второй день-практика. Ребята должны сконструировать роботов по предлагаемому заданию, задать программу их работы и презентовать свое изделие.

Результаты двух туров будут суммированы. Из них сложится итоговый балл.

