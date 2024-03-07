Юные экологи Липецкой области получат преференции от 87 ведущих вузов страны за успешное участие в международной премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Она отметила, что участие в международной детско-юношеской премии открывает молодёжи двери в топовые высшие учебные заведения России и даёт шанс получить качественное образование. Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов лауреатам, победителям, призёрам, а в некоторых случаях и всем участникам II, III и IV сезонов премии «Экология – дело каждого». Это дает дополнительные возможности абитуриентам при поступлении на бюджетные места, целевое обучение и получение гранта от вуза на бесплатное обучение.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодёжь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия даёт возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах. И мы благодарим ректоров за сотрудничество и содействие. Вместе мы сможем вырастить лучших специалистов в сфере устойчивого развития», – сказала Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора уточнила, что международную экологическую премию поддержали вузы во всех федеральных округах страны: от Калининграда до Дальнего Востока. В список партнёров вошли Высшая школа экономики, РУДН, Национальный исследовательский Томский государственный университет, МИРЭА – Российский технологический университет, Южный федеральный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Сибирский федеральный университет, Дальневосточный федеральный университет, Московский авиационный институт и другие. В том числе и Липецкий педагогический университет.

«Нужно отметить тот факт, что число участников от Липецкой области в прошедшем сезоне премии «Экология -дело каждого» выросло в шесть раз. Это показатель растущего интереса молодежи к проблемам сохранения окружающей среды, растительного и животного мира планеты. Мы приветствуем на региональном уровне новые возможности премии и рады за всех ребят, для которых открываются такие хорошие возможности», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Подробности и условия преимуществ и бонусов за индивидуальные заслуги участников премии Росприроднадзора указаны на сайтах высших учебных заведений. Детали можно уточнить и в приёмных комиссиях вузов.