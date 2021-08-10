Продолжается приём заявок на участие в IX областном Детском экологическом форуме. Представить свои работы могут воспитанники детских садов, школьники и учащиеся учреждений дополнительного образования Липецкой области, сообщает региональное управление экологии и природных ресурсов.

Работы принимаются в четырёх номинациях: «Экологический проект», «Экологический видеоролик», «Экологический интернет-мем» и «Экологический календарь». Для регистрации необходимо перейти по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1iKD4hWVwL8vw2LlkzluN0QCeAhozCWIvKhg0jDfjiB0/edit. Ознакомиться с положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Форум включает в себя практическую природоохранную работу, экологическую пропаганду и просвещение населения, конкурсы и массовые мероприятия экологической направленности. Победителей назовут 3 сентября.

«Дети с самого раннего возраста должны понимать, насколько важно участие каждого в решении экологических проблем и в их предотвращении. Уверен, что подобные форумы и другие проекты экологической направленности помогут привить молодому поколению любовь к природе и научат заботиться об окружающем мире», – отмечет глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.