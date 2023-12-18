Ученики четырех школ Ельца получили свидетельства о рабочих профессиях: оператор ЭВМ, вожатый, младшая медицинская сестра. Старшеклассники шесть недель проходили обучение по различным программам подготовки на базе профессиональных учреждений города в рамках регионального проекта «В будущее с уверенностью». Его реализует Центр опережающей профессиональной подготовки Липецкой области.

Так, в Елецком медицинском колледже имени К.С. Константиновой школьники лицея №5 и гимназии №11 успешно освоили программу «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». Ребята изучили правила общения с пациентами и врачами, основы инфекционной безопасности, уход за больными, первую медицинскую помощь. Ученики психолого-педагогического класса школы №1 имени М.М. Пришвина получили профессию вожатого. Школьники изучили теорию, а полученные знания применили на практике в пришкольных лагерях. Учащиеся профильного класса школы №24 прошли обучение на оператора ЭВМ в Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий. Теперь они умеют работать с компьютерными программами и редакторами, алгоритмами и базами данных.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, региональный проект «В будущее с уверенностью» для елецких школьников стартовал этим летом. Более 70 старшеклассников уже получили свидетельства о присвоении различных профессий. В 2024 году школьников будут обучать профессиям токаря и слесаря.