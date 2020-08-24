Юные ельчане примут участие в профилактической акции «Неболейка»

Профилактическая акция «Неболейка» пройдёт в Елецкой районной больнице 25 августа. Юных пациентов обследуют врачи областных медучреждений. Проект разработан с целью проведения ранней диагностики заболеваний и для пропаганды здорового образа жизни у молодого поколения.

«Забота о здоровье детей – одна из наших первоочередных задач. – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов. – Мы планомерно обновляем оборудование в медицинских учреждениях, постепенно усиливаем кадровый состав в больницах и поликлиниках. Качественные медицинские услуги должны быть доступны каждому жителю Липецкой области».

Консультативный приём проведут специалисты областной детской больницы: кардиолог, аллерголог-иммунолог, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, нефролог. Специалисты Центра здоровья Елецкой городской детской больницы приглашают юных пациентов на комплексное обследование – скрининг-оценку уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма; компьютерную электрокардиографию (с 12 лет); спирометрию; анализ внутренних сред организм; обследование на пульсоксиметре. Также будут работать врачи функциональной диагностики, которые сделают электрокардиографию, эхокардиографию и допплеровское сканирование брахиоцефальных сосудов, ультразвуковую диагностику органов брюшной полости и почек.

Помимо медицинской и консультативной части акции для детей и их родителей будет организована информационно-просветительская программа. Будут работать образовательные площадки, рассказывающие о правилах и необходимости ведения здорового образа жизни.

До конца текущего года «Неболейка» пройдёт ещё в семи районах региона. В акции примет участие 21 медицинская организация Липецкой области.