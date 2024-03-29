ЮИДовцы вместе с дорожными инспекторами провели профилактическую акцию для водителей «Внимание, пешеход!» в селе Казаки Елецкого района. Владельцев авто останавливали тематическими плакатами, напоминали о запрете использования гаджетов за рулём и снижении скорости перед пешеходными переходами.

Профилактическую беседу автоинспекторы вместе со своими юными помощниками провели и в местной школе. Здесь во время весенних каникул работает летний лагерь. Детям рассказали о световозвращающих элементах на одежде и аксессуарах: в тёмное время суток они помогут водителю заметить пешехода и избежать столкновения. Также обучающие занятия и проверку знаний ПДД сотрудники Госавтоинспекции провели в школе №8 Ельца.

«Дети — самая уязвимая категория участников дорожного движения, важно напоминать им о соблюдении ПДД и формировать культуру безопасного поведения на дороге», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.