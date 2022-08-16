Финальный этап первенства России среди команд спортивных школ сезона 2022-2023 годов завершился в Липецке. В турнире приняли участие 20 команд юношей 2009 года рождения из 13 городов ЦФО. Соревнования проходили сразу на трех стадионах областного центра.

В финале первенства России союза федерации футбола «Центр» победил Волгоград. ФШИМ Слуцкого обыграл Воронежскую СШ15 со счетом 5:0. С победой юных футболистов поздравил первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко. «Для нас важно принимать на липецкой земле соревнования подобного ранга. Не сомневаюсь, что они прошли на высочайшем уровне, стали настоящим праздником для юных спортсменов. Финальный этап дал возможность талантливым и увлечённым футболом юным спортсменам проявить себя, продемонстрировав свою спортивную подготовку и высокие спортивные результаты». Замкнула тройку лидеров команда «Авангард» из Курска. Липчане в этой борьбе остановились на пятой ступени.

Такие соревнования проходят в Липецкой области уже в четвёртый раз. Победители встретятся на всероссийском этапе с лучшими футбольными командами страны. «Мы стремимся вывести липецкий футбол на новый уровень. Развитая инфраструктура позволяет совершенствовать мастерство юных спортсменов. Приобщение липчан самого разного возраста к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой всегда является одним из приоритетов нашей работы», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.