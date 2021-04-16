Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии стартует сегодня в Липецкой области, которая примет рекордное количество участников – 317 человек. Это школьники 9-11 классов из всех субъектов Российской Федерации. Липецкую область на олимпиаде будет представлять девятиклассник школы №30 Липецка Павел Жуков.

«Наша задача – обеспечить возможности для самореализации каждого юного липчанина. Мы и дальше будем создавать в Липецкой области условия для всестороннего развития детей и молодежи», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении образования региона, олимпиада пройдет на площадке Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Участникам предстоит выполнять задания теоретического, практического (полевого) и тестового туров, которые состоятся 17-19 апреля. Юных географов также ждет насыщенная культурная программа, а их наставников – тематические круглые столы, семинары и мастер-классы.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по географии проводится с 1992 года. Липецкая область уже принимала юных знатоков географии страны в 2003 году. Местом проведения олимпиады регион выбран не случайно. Липецкая область – родина выдающегося ученого-географа, путешественника, государственного и общественного деятеля Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского.

Сегодня состоится торжественная церемония открытия олимпиады. Она пройдет в формате онлайн. С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

«Дорогие друзья, вы уже вошли в историю олимпиадного движения страны – самого массового в России. Вы прошли путь от школьного этапа олимпиады до заключительного и смогли доказать, что география сегодня по-прежнему значима и востребована. Желаю вам провести время на липецкой земле с пользой, пополнить свои знания, найти новых друзей. Удачи вам и новых побед!»