Воспитанники МБУ «Спортивная школа №1» Илья Мусин и Евгений Поленников завоевали золото и серебро первенства России по спортивной гимнастике. Состязания проходили в Пензе и собрали лучших атлетов страны. Молодых спортсменов к соревнованиям готовили тренеры высшей категории Геннадий Гусев и Ольга Пивень.

«Для ребят это очень важная победа, такой результат останется с ними на всю жизнь, – Воспитанники школы впервые показали настолько высокий результат. Такого в Липецкой области ещё не было», – рассказал тренер Геннадий Гусев.

Обоим спортсменам-победителям по 13 лет, они пришли в гимнастику в четыре года. Путь к первенству России был непростым. Гимнасты должны были стать лучшими на первенстве региона, а затем – Центрального федерального округа.

В Пензе Илья и Евгений соревновались в многоборье: в него входят вольные упражнения, кольца, конь, опорный прыжок и перекладина. По итогам Илья Мусин стал абсолютным победителем, а также завоевал первое место на коне, второе – на брусьях и прыжке. Евгений Поленников вернулся домой с серебром в многоборье.

«Радует, что юные спортсмены добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях, прославляя нашу область. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.