Юные гости в редакции «Добринских вестей»

В дни школьных каникул ребята из лагеря дневного пребывания лицея — учащиеся четвертых–восьмых классов побывали на экскурсии в редакции «Добринских вестей».

Для многих из них это было первое знакомство с нашей газетой. Юных гостей приветливо встретила главный редактор Тамара Шигина, которая рассказала им о жизни редакционного коллектива, его успехах и достижениях. А затем ребята прошли по кабинетам сотрудников, познакомившись с теми, кто делает газету, и самим процессом ее изготовления.

Школьники оказались очень любознательными, задавали массу самых разных вопросов. Особенно заинтересовались они старыми подшивками районной газеты и самым первым ее номером, датируемым 23 октября 1931 года, который, к счастью, хранится в нашем архиве. Современные дети, привыкшие находить нужную для себя информацию на просторах интернета, может быть, впервые поняли, что печатное слово намного надежнее. А сама газета живет далеко не один день, как это принято считать. Ее подшивки — увлекательный экскурс в прошлое нашего района.

В завершение встречи ребята получили приглашение к творческому сотрудничеству и подарок — книгу об истории добринской газеты, изданную к ее 90-летнему юбилею.

По словам сопровождавшего ребят учителя Светланы Викторовны Трусевич, после возвращения в лицей они долго еще делились своими впечатлениями о визите к журналистам. А подаренную им книгу дети передали в библиотеку лицея.