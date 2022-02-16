Автоинспекторы, педагоги и представители власти Грязинского района наградили победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В соревнованиях приняли участие 15 школьных команд.

Как сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, теоретический этап состоял из компьютерного тестирования на знание Правил дорожного движения и демонстрации навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим в дорожных авариях. Затем ребята соревновались в фигурном вождении велосипеда. В нем приняли участие победители теоретического этапа, команды шести школ района. По итогам состязаний лучшими стали юидовцы школы №9 города Грязи.

Им, а также командам, занявшим вторые и третьи места, были вручены почетные грамоты от районного отдела образования и Госавтоинспекции. Кроме того, ребята были награждены памятными подарками. Соревнования проводились с соблюдением проитвоэпидемических ограничений.

Теперь команду-победительницу из Грязинского района ждут испытания на областном этапе конкурса. Он проводится в рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения». «Просветительские образовательные программы способны научить детей, как правильно вести себя на дорогах и улицах. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.