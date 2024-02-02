Читайте нас в

Ледовый дворец в селе Хрущевка Липецкого района стал ареной для поединков регионального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба». За награды турнира и возможность представить Липецкую область в финале соревнований сражались хоккеисты в трех возрастных группах.

Среди сборных 2013-2014 годов рождения победу одержала команда Липецка. Среди хоккеистов 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения лучшими стали представители Задонского района. Финалы «Золотой шайбы» юные спортсмены сыграют в марте в Нижегородской области.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет правительство Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркнул губернатор.