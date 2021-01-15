Шесть юных художников из детской художественной школы №2 имени В.И. Сурикова в феврале на три недели отправятся в Сочи для прохождения обучения в образовательном центре «Сириус». Только за этот учебный год одиннадцать талантливых ребят из Липецка получили уникальную возможность учиться в одном из самых передовых образовательных заведений России для детей от 10 до 17 лет, сообщает региональное управление культуры и туризма.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Со всей страны в «Сириус» направляют тех, кто демонстрирует выдающиеся успехи в науке, спорте, искусстве и литературном творчестве. Комиссия отбирает претендентов по специальной анкете-заявке, которая состоит из информации о количестве заслуг ребёнка, участии в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, уровне профессионализма этих конкурсов, немаловажную роль играет специальная характеристика от учебного заведения.

Одним из самых главных критериев оценки является уровень навыка в работе. Анкетируемые прикладывают фотографии более пяти творческих и учебных работ. Это могут быть графика, учебный рисунок, акварели, гуашь, пастель. Для некоторых программ направления «Изобразительное искусство» требуются скульптурные работы, портреты, а для некоторых и вовсе архитектурные проекты, выполненные в профессиональных программах.

Образовательный центр «Сириус» создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийских объектов по инициативе Президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, также центр оплачивает билеты на поезд и самолёт.