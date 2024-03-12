Церемония награждения Международного конкурса-пленэра «Страна души» прошла в Абхазии. Дипломами победителей были отмечены 15 учащихся детской художественной школы № 2 им. В. И. Сурикова. Лучшие работы, по мнению жюри, создали Лаптева Ульяна, Барулина Мария, Бобровских Надежда, Чайковская Дарья, Бородина Дарья и Плешивова Полина. Каждая из этих воспитанниц художественной школы получила три и более наград

Международные конкурс-пленэр проходил в Абхазии с 3 по 9 марта. Участники создавали свои работы в парках, музеях, храмах и монастырях, на берегу моря. Опытные художники проводили для них мастер-классы. На ежедневных смотрах работ конкурсное жюри отбирало лучшие. Возглавляла комиссию судей почетный член Российской академии художеств, действительный член Европейской академии естественных наук, член Союза художников России, Творческого Союза художников РФ, Общероссийской ассоциации искусствоведов РФ Лариса Неменская. Обучающиеся занятия прошли и для педагогов.

«В художественных школах педагоги прививают юным жителям региона вкус, чувство прекрасного, эстетику, что делает их духовно развитыми личностями. Творческие конкурсы и победы в них – один из этапов становления личности и мастера. Отрадно, что талант липецких ребят оценен на высоком уровне», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.