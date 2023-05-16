Елецкие школьники решили поддержать областные мероприятия «Письмо ЮИД» и «Внимание – дети!». Юные инспекторы из городских школы №1 и №8 подготовили несколько десятков обращений. Самые интересные и необычные они отобрали для бесед с водителями. Смысл многих посланий по-детски прост и понятен: «Не садитесь пьяными за руль», «Не превышайте скорость», «Берегите нас». С такими просьбами юидовцы обращались к водителям. Передавать обращения автолюбителям помогали сотрудники Госавтоинспекции. Также свои послания дети вручали юным водителям мототехники, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

Многие автолюбители и мотоциклисты поначалу удивлялись, почему их останавливали, ведь они правила не нарушали. Однако, увидев школьников, успокаивались и внимательно выслушивали ребят. В ответ водители говорили слова благодарности и обещания не нарушать правила дорожного движения. Автомобилисты к такому способу профилактики дорожных аварий отнеслись с пониманием. От многих можно было услышать мнение, что водитель, увидев детский рисунок и прочитав и призывы юных ельчан, станет более ответственно вести себя за рулем.

«Движение ЮИД – это очень хороший способ научить детей относиться к правилам дорожного движения со всей серьезностью. Замечательно, что юные инспекторы не только сами занимаются изучением ПДД, но и участвуют в профилактических акциях Госавтоинспекции на дорогах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.