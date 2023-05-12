Участниками регионального этапа Всероссийского конкурса юных изобретателей и рационализаторов стали 56 ребят из 11 районов и городов, занимающиеся в творческих объединениях технической направленности. Итоги профсостязания подвели в Центре дополнительного образования Липецкой области. Члены жюри отметили высокий профессиональный уровень исполнения, сложность конструкций, элементы новизны и наличие авторской идеи.

Победителями стали 29 школьников, представивших 21 разработку в номинациях «Промышленные технологии и робототехника», «Энергетика и энергосбережение», «Экология и мониторинг окружающей среды», «Социальные инновации», «Информационные технологии», «Авиация и космонавтика», «Транспорт», «Городской дизайн и градостроительство». Среди проектов юных изобретателей и рационализаторов – лоцманский катер, умный склад, Вестминстерский дворец (Биг Бэн), макет фотометрической лаборатории и другие. Теперь лучшие работы представят Липецкую область в Федеральном центре технического творчества учащихся «МГТУ «СТАНКИН» в Москве на Всероссийском заочном этапе конкурса.

«Изобретательство – это творческий, нестандартный взгляд, который способствует оптимизации и упрощению многих технологических процессов. Если у детей есть тяга к изобретательству, это нужно поддерживать и поощрять. В Липецкой области мы стараемся помогать развивать любые дарования и таланты. Для этого создаются центры дополнительного образования, Точки роста, it-биты и кубы и многое другое», – говорит губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.