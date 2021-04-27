Названы победители и призеры финала Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ школьников «Отечество», в число которых вошли и представители Липецкой области. Он проводится уже более 25 лет. В нынешнем году конкурс традиционно проходил в несколько потоков: первый — с 5 по 9 апреля, второй — с 19 по 23 апреля, сообщили в управлении образования и науки региона.

Смотр школьных работ организует Министерство просвещения РФ и Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. Всего на финал поступило более 850 работ из более чем 40 российских регионов. Липецкую область представляли две школьницы – победители регионального этапа. Пройдя заочный отбор, они были приглашены для участия в финале конкурса.

Восьмиклассница школы №2 села Казаки Елецкого района Мария Маркина защищала исследование в номинации «Военная история». Ее работа посвящена земляку Евсею Разинкову, командиру эскадрильи 236-го истребительного авиаполка. О герое Великой Отечественной войны нет информации в областной Книге памяти, не было сведений о нем и в школьном музее. В ходе исследования школьница собрала материалы о биографии земляка, изучила основные этапы его боевого пути. Было найдено место захоронения Евсея Разинкова. В ближайшее время имя героя по ходатайству школы внесут в Книгу памяти Липецкой области.

Глава исполнительной власти региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. «Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны. И подобные конкурсы очень важны для патриотического воспитания детей и подростков», – подчеркивает Игорь Артамонов.

Ученица школы №24 Дарья Киселева не один год занимается изучением старинных зданий родного Ельца, каждое из которых – памятник архитектуры. В этот раз на суд столичного жюри десятиклассница представила работу об истории дома №83 по улице Комсомольской (Дворянской). Сейчас здесь размещается драматический театр «Бенефис», а строилось здание в начале XX века как Народный дом. Школьница изучила особенности архитектурного облика постройки и составила хронологическую таблицу его истории на основе архивных документов.

По результатам финала Мария Маркина стала дипломантом Всероссийского конкурса «Отечество» в номинации «Военная история», а Дарья Киселева заняла второе место в секции «Летопись родного края».