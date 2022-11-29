Финал областной военно-спортивной игры «Орленок» прошел в липецкой школе №29. Программа соревнований включала теоретические, практические и спортивные задания, в том числе выполнение нормативов комплекса ГТО.

Всего за победу боролись 12 команд по 10 человек 14-17 лет, в том числе две девушки. Победителями финала третьей областной военно-спортивной игры «Орленок» стала команда Краснинского района, второе место заняли ельчане, на третьем – представители Липецка.

В личном зачете победители и призеры определялись в каждом из упражнений, в том числе таких, как подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук из упора лежа на полу, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, меткий стрелок, лучший командир. Всего их было восемь. Кроме того команды соревновались в конкурсах «Статен в строю – силен в бою», «Страницы истории Отечества», «Первая помощь» и других.

«Сегодня особенно важно воспитывать патриотизм у детей. Такие игры прививают юным липчанам любовь к Родине и истории, ответственность за будущее своей страны, готовность к созиданию на благо Отечества и его защите», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.