В Лебедянской школе №2 на днях в торжественной обстановке прошло пополнение отряда ЮИД. В церемонии посвящения школьников в юные инспекторы движения приняли участие педагоги и сотрудники местной Госавтоинспекции. Старшие юидовцы подготовили напутствие для новых членов отряда, рассказали в чем будет заключаться их деятельность. Затем сотрудники ГИБДД вручили ребятам памятные знаки отличия.

Активной пропагандой основ дорожной безопасности, транспортной культуры в учебных заведениях занимаются как отряды юных инспекторов движения, так и добровольные формирования взрослых – родительские патрули. Действующие во многих школах области они стали надежными помощниками педагогов и автоинспекторов. Так, в Становлянском районе в трех образовательных организациях на добровольной основе были образованы родительские патрули. К профилактической деятельности приступили родители школ райцентра Становое, сел Тростное и Соловьево. В планах взрослых – контроль за соблюдением правил безопасной перевозки детей в школьных автобусах, пропаганда использования удерживающих устройств в транспортных средствах, применения в темное время суток пешеходами световозвращающих элементов. Кроме того, родители намерены совместно с автоинспекторами, педагогами и юидовцами участвовать в профилактических рейдах. Как отметили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области, совместная профилактическая деятельность взрослых и детей способствует повышению уровня безопасности на дорогах.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб, ведомств и представителей общественности», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.