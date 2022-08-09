Автоинспекторы в Лебедяни посещают пришкольные лагеря отдыха. Так, в лагере «Дружба», организованном при городской школе №2 занятие с ребятами посвящалось безопасному управлению велосипедом. Это одно из самых популярных средств передвижения детей и взрослых на отдыхе.

Сотрудники Госавтоинспекции напомнили школьникам, что передвигаться на велосипеде детям до 14 лет можно только на предусмотренных для этого площадках, обозначенных знаками «Велосипедная дорожка», «Велопешеходная дорожка», а если их нет, то по тротуару, не создавая помех для пешеходов. Прежде чем приступать к движению, следует проверить техническое состояние велосипеда, подчеркивают дорожные полицейские. Если неисправен руль, тормоза или не работает звуковой сигнал, то эксплуатация двухколесного транспортного средства запрещена, сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Кроме того, во время встречи со школьниками говорилось и о важности правильного использования сотовых телефонов, других гаджетов при переходе проезжей части дорог. При помощи трафарета автоинспекторы и юные инспекторы из отряда «Главная дорога», отдыхавшие в лагере, нанесли у пешеходного перехода надпись «Отвлекись от телефона!». Тем самым, юным пешеходам еще раз напомнили о важности вдумчивого поведения на проезжей части дорог. Помимо этого, в каждом отряде детского лагеря были проведены тематические конкурсы рисунков, викторины и игры по ПДД.

Предотвращение детского дорожно-транспортного травматизма – особая забота органов власти. «Просветительские образовательные программы, акции, встречи с автоинспекторами способны научить детей, как правильно вести себя в условиях уличного движения. Такие навыки могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.