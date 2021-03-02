В новом садике в «Европейском» юные липчане будут заниматься робототехникой. Кабинет ИЗО, робототехника и STEАM-лаборатория – пока новый садик еще находится на этапе строительства, в профильном департаменте мэрии уже продумывают образовательную программу для его воспитанников, сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.

Так, по словам заведующей дошкольного образовательного учреждения Натальи Стрельниковой, особое внимание здесь воспитатели уделят двигательной и познавательной активности юных липчан.

– В детском саду будет просторный спортивный зал, оборудованные необходимым кабинеты для занятий и экспериментальной деятельности – это позволит нашим воспитанникам развивать как творческий потенциал, так и мышление, логику, – подчеркнула она.

Кроме того, для ребят закупят мебель-трансформер – дети смогут расставлять ее на свой вкус, а воспитатели с ее помощью сделают учебный процесс разнообразным. Стоит отметить, что в группах для воспитанников в возрасте от 1,5 до 2 лет установят мягкую модульную мебель – яркую и безопасную.

– Несмотря на то, что работы по возведению детского садика завершатся только к концу 2021 года, мы уже прорабатываем наполнение образовательного процесса и дизайнерские решения внутри здания, чтобы детям здесь было не только комфортно, но и интересно, – отметила председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

Стоит отметить, что здание дошкольного образовательного учреждения на 280 мест возводят рядом с домом №56 на улице Стаханова. Так, рабочие уже вырыли на участке котлован под будущий садик шириной порядка 30 и длиной около 80 метров, залили фундамент и приступили к установке несущих колонн. В планах специалистов монтаж опорных балок – ригелей – и плит перекрытия.

Детский садик будет включать в себя 12 групп для дошколят в возрасте от 1,5 до 7 лет. Ясельные группы расположат на первом этаже и оборудуют автономными входами. Строительство дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне «Европейский» ведётся в рамках национального проекта «Демография».