Квесты по правилам дорожного движения проводятся в местах летнего отдыха юных липчан. Такое мероприятие прошло в детском лагере «Ромашка» при школе села Большой Самовец Грязинского района. Воспитанники оздоровительного лагеря в ходе игры отвечали на вопросы, как правильно поступить в той или иной ситуации, что означают дорожные знаки, какие правила существуют для велосипедистов, водителей скутеров и электросамокатов, и выполняли множество тематических заданий. Кроме того, ребята соревновались в вождении велосипеда и в конкурсе рисунков «Мой друг – светофор», с интересом знакомились с роликами по основам дорожной безопасности и мультфильмами, сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области.

«Правила дорожной безопасности включают много аспектов. Это правила поведения на пешеходных переходах, в общественном транспорт, в машине – в качестве пассажира или водителя, правила управления велосипедом или другим средством передвижения и так далее. Изучать их нужно тщательно, чтобы избежать беды. Замечательно, что летние лагеря взяли на себя обязанность большое внимание уделять дорожной профилактике», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.