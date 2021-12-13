Новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» прошел в школах Липецкой области с 22 ноября по 12 декабря, сообщили в региональном управлении образования. Тема нового урока – разработка игр. Школьники узнали, как создаются игры, какие есть жанры и платформы, какие профессии существуют в этой сфере.

Занятия проходили в формате интерактивных тренажёров: по сюжету школьники вместе с персонажами проекта «Урок цифры» попадали в обстановку игры «Домовята», конструировали персонажей и создавали анимацию. Младшеклассники примерили на себя роли программистов, художников и аниматоров, учащиеся 5–8-х классов – гейм-дизайнеров, тестировщиков игр и маркетологов. Старшеклассники перевоплощались в продюсеров игр, руководителей игровых студий.

«Современные школы должны идти в ногу со временем. Цифровая экономика развивается, IT – специалисты всегда востребованы. Такие проекты позволяют школьникам понять, как работают цифровые технологии и помогают им определиться с профессией», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Как и в прошлом году, «Урок цифры» проходил в режиме онлайн. Все желающие могли присоединиться к нему с компьютера, смартфона или планшета. Образовательный проект для школьников «Урок цифры» стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Проект позволяет школьникам развить цифровые компетенции, помогает им определиться с профессией.

В течение последних трёх лет «Уроки цифры» проводят ведущие российские технологические компании, занятия проходят в формате интерактивных тренажёров. В прошлом учебном году «Урок цифры» охватил более 10 млн российских школьников. За три года дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 41 млн раз. Партнёры проекта в 2021/22 учебном году – VK, «Яндекс», «1С», «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».