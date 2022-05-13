Юные жители Липецкой области могут стать участниками нового сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена». Это проект Росмолодежи для учеников 5-7 классов, входящий в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей». Регистрация открыта на платформе до 17 мая.

Конкурс «Большая перемена» проводится с 2020 года и является самым масштабным проектом для детей и подростков в стране и самым массовым по числу участников на платформе «Россия – страна возможностей». В прошлом сезоне конкурса участие приняли более 2,5 млн школьников и студентов СПО. Отдельный трек для учеников 5-7 классов появился в 2021 году впервые по инициативе самих участников конкурса. В отличие от традиционных предметных олимпиад в конкурсе «Большая перемена» оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности. «Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребенка, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Мы стараемся создавать условия для всестороннего развития молодого поколения».

Конкурс «Большая перемена» для учеников 5-7 классов включает дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал. Дистанционный этап конкурса пройдет в формате онлайн-игры, в рамках которой ребята будут развивать виртуальный парк достопримечательностей России. Участники смогут сами влиять на ее сюжет. В финал конкурса пройдут 600 школьников, он состоится в июле в «Артеке». В финале ребята будут решать кейсовые задания, эксперты оценят их навыки коммуникации, логического мышления, креативности и сотрудничества.

Победителями «Большой перемены» в этой возрастной категории станут 300 ребят. Они отправятся в «Путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно с остановками в крупных городах России, где посетят культурные достопримечательности. Во время поездки для ребят запланирована образовательная программа. Педагоги-наставники победителей среди школьников 5-7 классов в качестве награды получат по 100 тысяч рублей и возможность пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования РФ.