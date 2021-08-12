Познакомиться с миром робототехники и научиться с нуля продвижению бренда в интернете помогают школьникам педагоги Центра цифрового образования детей «IT-куб» (Skills-Центр). В течение двух недель они будут давать мастер-классы по направлениям «Мобильная робототехника» и «Интернет-маркетинг» на специализированной профильной смене «Палитра профессий» в детских лагерях «Ёлочка» и «Чайка».

Сейчас школьники на площадке «Интернет-маркетинг» изучают что такое контент и личный бренд, как правильно презентовать себя и свой проект. Эксперты помогают участникам разобраться в особенностях социальных сетей и формировании контент-плана. В ближайшие дни ребята приступят к практической работе над выбранным кейсом.

Специализированная смена «Палитра профессий» направлена на раннюю профориентацию школьников. В игровой форме дети познакомятся с 15 современными компетенциями, по которым в регионе проходит чемпионат WorldSkills «Молодые профессионалы». Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на встречах с юными липчанами часто делится своим личным опытом.

«Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает Игорь Артамонов.